Francia, ufficiale il rinnovo di contratto per il CT Deschamps

Didier Deschamps resterà Commissario Tecnico della Francia ancora a lungo nonostante la sconfitta in finale dei Mondiali in Qatar. La nota

Non sarà Zinedine Zidane il prossimo Commissario Tecnico della Francia . Almeno, non nei prossimi anni. Oggi, infatti, la Federcalcio transalpina ha comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto dell'attuale C.T., Didier Deschamps , fino al luglio 2026 .

Deschamps ha vinto finora due manifestazioni con la Francia

Sulla panchina della Nazionale francese, finora, Deschamps ha vinto i Mondiali 2018 in Russia e la Nations League 2021 in Italia. Inoltre, è arrivato secondo agli Europei 2016 e, come detto, nella recente rassegna iridata qatariota. Guy Stéphan, Franck Raviot e Cyril Moine continueranno a far parte del suo staff. Mercato Milan, Maldini piomba su un grande obiettivo della Juve >>>