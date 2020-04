FIGC, “nessun accordo e nessuna indicazione” sulle date della Serie A

NEWS SERIE A – Fonti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) hanno riferito, all’agenzia di stampa ‘ANSA‘, come non vi sia, al momento, nessun accordo e nessuna indicazione di date per l’eventuale ripresa del campionato di Serie A. Questa precisazione si è resa necessaria vista la polemica di ieri sera tra Lega Serie A e Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano.

La Lega Serie A vuole che il massimo campionato riprenda ed anche la FIGC è dello stesso avviso: naturalmente, non appena la situazione sanitaria per l’emergenza coronavirus nel nostro Paese lo consenta. Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, vuole approfondire la questione in occasione del prossimo Consiglio Federale, previsto per l’8 maggio. INTANTO ECCO COME IL MILAN SI STA REGOLANDO CON GLI ALLENAMENTI >>>