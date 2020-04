Coronavirus, il Milan continua ad allenarsi da casa: il club aspetta

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan continuerà con gli allenamenti individuali da casa sotto gli ordini di Pioli e del suo staff. Nella giornata di ieri si è svolta una conference-call tra i massimi dirigenti del club rossonero per discutere appunto della possibilità di riprendere gli allenamenti individuali a Milanello.

La decisione è stata che il centro sportivo di Carnago rimarrà chiuso almeno fino al 18 maggio, giorno in cui dovrebbero riprendere gli allenamenti. Il Milan è in attesa di Ibrahimovic e Kessie, che dovrebbero tornare nei prossimi giorni per sottoporsi al periodo di quarantena di quattordici giorni.