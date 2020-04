Calciomercato Milan – Rebic: “Futuro? Non si possono fare previsioni”

CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro. Ricordiamo che l’attaccante croato è in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, e dunque non dovrebbero esserci dubbi relativi alla sua permanenza in rossonero, almeno per quanto concerne il prossimo anno. Ecco le parole di Rebic.

“Futuro? Credo che sia prematuro parlarne ora – sottolinea Rebic -. Quello che sta accadendo in questo periodo è un’ulteriore prova che nella vita non si può fare alcun tipo di previsione, quindi penso sia stupido dire qualcosa su ciò che accadrà tra un anno. Vedremo”. Intanto Pepe Reina parla di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

