FIGC, Gravina: “Stadi? Spero che a gennaio tornino i tifosi” | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: le parole di Gravina

CALCIO NEWS – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA

"Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma io mi auguro che da gennaio il calcio possa cominciare a ritrovare i suoi tifosi. Un passo che accoglieremo con gratitudine e come segno di serenità dopo momenti tanto difficili".