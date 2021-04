Fallito il golpe SuperLega, la UEFA ora cambia strada: le ultime

I 12 club fondatori della SuperLega, almeno per il momento, sono stati 'stoppati'. La UEFA, sempre per ora, ha vinto la sua battaglia sulla rivoluzione nel mondo del calcio. Tante questioni, però, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, restano da affrontare. Il calcio europeo, infatti, va comunque cambiato. Se non dagli 'scissionisti', almeno dalle massime istituzioni sportive del settore. Ecco, dunque, cosa potrà accadere nel breve volgere di qualche mese.