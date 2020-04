Ex Milan – Ronaldinho rischia di restare in carcere ancora a lungo

NEWS DALL’ESTERO – Oggi 7 aprile 2020, Ronaldinho Gaucho compie il primo mese di detenzione, assieme al fratello maggiore Roberto de Assis, in un carcere di massima sicurezza ad Asuncion in Paraguay.

L’accusa è quella di possesso e uso di passaporto falso. La pandemia di Coronavirus che sta investendo tutto il mondo, ha stoppato tutte le pratiche relative al caso. Detto ciò, Ronaldinho potrebbe restare in galera ancora per molto tempo. Tutto questo mentre l’organizzatrice del viaggio dei fratelli De Assis in Paraguay, Dalia López, non è rintracciabile ed è presumibilmente nascosta in Brasile. La sua è una figura chiave per la vicenda, e senza di essa la giustizia paraguayana difficilmente allenterà le misure nei confronti di Ronaldinho e del fratello. Nel frattempo gli avvocati difensori dei due, stanno cercando di ottenere quantomeno gli arresti domiciliari, ma le due questioni spiegate qui sopra, complicano il tutto. La notizie è riportata dai colleghi di TuttoMercatoWeb.

