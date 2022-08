Ex Milan, Kaká è pronto alla nuova carriera: sarà allenatore

Ricardo Kaká si prepara alla nuova carriera: l'ex Milan, infatti, è pronto a vestire i panni dell'allenatore, anche se manca ancora un po' di tempo. Il brasiliano si è raccontato ai microfoni di Globo Esporte: "Sto chiudendo il mio ciclo di studi e presto potrò allenare. A maggio ho completato il corso CBF Academy e ho ottenuto la Licenza A, con la quale posso allenare qualsiasi squadra professionistica in Brasile. Prima di iniziare però voglio godermi il Mondiale in Qatar, osservare ed imparare. Il calcio è molto diverso oggi rispetto a come l'ho lasciato. Però l'anno prossimo potrei essere pronto".