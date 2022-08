Calciomercato Milan – Difesa, nuova idea di Maldini e Massara: il punto

Siamo arrivati agli ultimi giorni del calciomercato estivo e il Milan deve ancora completare il proprio organico. In queste ore Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono alla caccia di un difensore e di un centrocampista di qualità per rinforzare l'organico di mister Stefano Pioli. Se per il centrocampo tutto lascia pensare che il nuovo innesto possa essere Jean Onana del Bordeaux, c'è qualche dubbio in più sulla difesa.