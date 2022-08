Ex Milan, infortunio al ginocchio per Pato: dovrà operarsi

Come comunica il club statunitense della MLS , infatti, l'operazione verrà effettuata il prossimo 9 settembre e il recupero iniziale dell'attaccante si terrà in Brasile, suo Paese d'origine. Pato, d'altronde, ha sempre sofferto di questi infortuni, sin dai tempi del Milan. Non si conoscono ancora i tempi di recupero .

"Pato è un atleta incredibile, ci dispiace che abbia subìto questo infortunio. Sappiamo che lavorerà per tornare in campo ancora più forte di prima", ha dichiarato Luiz Muzzi, EVP of soccer operations e general manager degli Orlando City SC. "Siamo pronti a sostenerlo e ad aiutarlo durante il suo recupero". Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>