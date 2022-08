Calciomercato Milan – Centrocampo, che opportunità in casa Liverpool

Ultimi undici giorni di calciomercato estivo e il Milan di Stefano Pioli deve ancora completare il suo organico. Alla squadra rossonera, reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta, infatti, mancano un difensore e un centrocampista. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono operativi per cercare di trovare le giuste occasioni, che soddisfino tanto le esigenze tecniche del Diavolo quanto, naturalmente, quelle economiche. Focus, oggi, sul centrocampo.