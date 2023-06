L’ex Milan Desplanches miglior portiere dei Mondiali Under 20

Sconfitto per mano dell'Uruguay nella finale dei Mondiali Under 20, l'ex MilanSebastiano Desplanches è stato eletto come miglior portiere del torneo. L'estremo difensore della Nazionale italiana si è messo in luce nella spedizione in Argentina guidata dal Ct Carmine Nunziata a suon di grandi prestazioni, che hanno permesso ai suoi di sfiorare il sogno di alzare al cielo la Coppa del Mondo. Una vetrina non da poco per il classe 2003 interamente di proprietà del Vicenza dal 2022.