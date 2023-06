Via agli Europei Under 21: oggi in campo il Belgio di De Ketelaere

Iniziano oggi i campionati Europei Under 21, che si svolgeranno fino al prossimo 8 luglio in Romania e in Georgia. Sono 16 le squadre partecipanti, divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno; passeranno le prime due di ogni raggruppamento, per dar vita ai quarti di finale. Da lì, a seguire, semifinali e finali per il 3°-4° posto e per il 1°-2° posto.