Calciomercato Milan – Newcastle, offerta shock a Tonali: lui la valuta

Adesso tutto è nelle mani di Tonali . Sarà il giocatore, che sta riflettendo sulla proposta, a decidere se lasciare o meno il suo Milan, la squadra per cui ha sempre tifato sin da piccolo e per la quale ha fatto carte false nel 2020 , per tentare un'avventura nella ricca Premier League inglese. Soltanto se sarà Tonali a dire di sì al Newcastle, ha commentato 'MilanNews.it', allora il Milan - inevitabilmente - aprirà le trattative con la società detenuta dal Public Investment Fund ( PIF ) dell' Arabia Saudita .

Se volesse andare via, il Diavolo chiederebbe più di 60 milioni

Nei 'rumors' di calciomercato su Tonali delle ultime ore è emersa una prima indicazione sulle cifre per il suo cartellino: 50 milioni di euro secondo 'The Athletic', 60 secondo 'SportItalia'. Non è da escludere, però, che a quel punto il Diavolo chieda una cifra superiore per rinunciare al suo gioiello del centrocampo. Tale scenario, è giusto ribadirlo, si verificherà solo se Tonali esprimesse al club il desiderio di andare via. In caso contrario, resterebbe in organico come da programmi societari. Milan, altro giovane talento nel mirino >>>