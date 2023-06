Calciomercato Milan – Altro talento nel mirino: l’esigenza del Diavolo

La sessione estiva di mercato sta facendo il suo corso e al Milan, come noto, il lavoro da fare è davvero tanto. Una volta allontanati dal club Paolo Maldini e Frederic Massara, è toccato a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada - dietro precise direttive del tecnico Stefano Pioli - prendere in mano le redini di negoziati e trattative. Ad oggi, il Diavolo sembra ancora fermo al palo: in realtà, non è così. Già nei prossimi giorni dovrebbe smuoversi qualcosa, tanto in entrata quanto in uscita.