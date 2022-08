Esordio da dimenticare per Pirlo: Karagumruk KO 2-4 nel derby italiano

L'Alanyaspor di Francesco Farioli ha battuto per 4-2 il Karagumruk di Andrea Pirlo nella prima giornata della SuperLig turca: esordio casalingo da dimenticare per l'ex tecnico della Juventus. Ospiti che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie ad Eduardo e Bekiroglu. Nella ripresa l’ex Milan Borini accorcia le distanze, provando a riportare in partita il Karagumruk di Pirlo. L’Alanyaspor, però, ristabilisce i due gol di scarto grazie alla doppietta personale di Eduardo. L'ex Genoa Biraschi fa 2-3, ma in pieno recupero arriva il poker ospite con Yardimci.