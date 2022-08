Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone? | News

Nonostante la rotonda vittoria di ieri contro il Vicenza, il Milan deve fare i conti con due infortuni di non poco conto. Sandro Tonali e Junior Messias hanno infatti lasciato anzitempo il terreno di gioco dello Stadio 'Menti'. Il brasiliano ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra, mentre per il centrocampista italiano si tratta di un problema ai flessori della coscia sinistra. Due gravi perdite, soprattutto quella del numero 8. Se c'era già bisogno di un altro centrocampista, adesso il Milan dovrà necessariamente fare un colpo in entrata in quella zona del campo. Per entrambi i giocatori sono presenti degli esami strumentali domani per capire meglio l'entità dei loro infortuni.