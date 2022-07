Dramma Borussia Dortmund: Haller ha un tumore ai testicoli

Bruttissima notizia in casa Borussia Dortmund : al nuovo acquisto Sebastien Haller è stato diagnosticato un tumore ai testicoli . L'attaccante ivoriano, arrivato per sostituire Erling Braut Haaland passato al Manchester City , ha lasciato il ritiro dei gialloneri a Bad Ragaz, in Svizzera. Stamattina i primi malori e nel corso della giornata gli esami strumentali hanno confermato il peggio.

Nei prossimi giorni Haller svolgerà ulteriori esami presso un centro medico specializzato per approfondimenti sul tumore riscontrato. "Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L'intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e che possiamo riabbracciarlo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile", afferma il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl. A Sebastien Haller va un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione anche dalla redazione di PianetaMilan.it.