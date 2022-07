Calciomercato Milan – L’erede di Kessié arriva dalla Serie A? Il punto

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan è molto attivo, in questi giorni, per chiudere almeno tre trattative. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, vogliono prima concludere nel migliore dei modi i negoziati per Charles De Ketelaere del Bruges. Quindi, stringere i tempi per l'arrivo di Japhet Tanganga del Tottenham. Sistemando, così, trequarti e difesa. A quel punto, potranno convogliare le proprie energie su un centrocampista.