Crisi Inter, il club rischia una penalizzazione: il motivo | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: problemi in casa Inter

CALCIO NEWS – Continuano i problemi in casa Inter. La società neroazzurra, infatti, deve pagare gli stipendi ai suoi dipendenti. Secondo quanto viene riportato da Repubblica, entro il 16 febbraio, cioè quando ci sarà la verifica da parte della Figc, l’Inter dovrà versare le quote relative agli stipendi di luglio e agosto.

Gli emolumenti erano stati posticipati a settembre, ma fino a questo momento non ci sono state novità. Se l’Inter non rispettasse la data del 16 febbraio, rischierebbe a quel punto dei punti di penalizzazione in classifica. La società a febbraio dovrebbe dare anche gli stipendi di novembre e dicembre, ma in questo caso ci potrebbe essere un accordo per posticipare la scadenza. Calciomercato Milan: è sfida a due per il vice Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>