Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: è sfida tra due bomber | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si pensa al vice Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come sempre diciamo, il mercato cambia rapidamente. Il Milan, infatti, sembrava intenzionato ad acquistare un difensore e un centrocampista (è arrivato Meite), ma nelle ultime ore si parla anche di un possibile innesto in attacco.

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando la migliore forma fisica dopo l’infortunio, ma è chiaro che lo svedese non può giocarle tutte. La squadra è ancora impegnata in tutte e tre le competizioni e dunque si giocherà necessariamente ogni tre giorni, cosa che Ibra non potrà fare. E’ vero che al suo possono giocare Ante Rebic e Rafael Leao, ma entrambi preferiscono agire più sull’esterno, dove possono scatenare la loro velocità nell’uno contro uno.

E’ proprio per questo che il Milan sta pensando di ingaggiare Mario Mandzukic. Il croato è stato offerto dall’agente Branchini, con Maldini e Massara che sarebbero molto tentati a farlo ritornare in Italia. Mandzukic, se in condizione, può sostituire perfettamente Ibrahimovic in alcune gare e essere molto utile anche a gara in corso. Un giocatore che ha vinto tanto in carriera, come lo svedese, che potrebbe essere determinante nella fase decisiva della stagione.

I dubbi sul croato sono ovviamente relativi alla condizione fisica. Mandzukic, infatti, non gioca da tanto tempo una gara ufficiale e stiamo parlando comunque di un giocatore di 34 anni. Ecco perchè non è da escludere neanche la pista che porta a Leonardo Pavoletti. Si è parlato anche di lui nell’incontro avvenuto con Giovanni Branchini a Casa Milan. Certo, lo status è diverso rispetto a quello di Manduzkic, ma stiamo parlando di uno dei migliori colpitori di testa nel nostro campionato, che ha anche esordito in Nazionale. Insomma, non è l’ultimo arrivato. Chi la spunterà? Al momento il croato sembra essere in pole position, ma è tutto ancora possibile. Bella intervista a Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto. VAI ALLA NOTIZIA>>>