Coronavirus – Roma e Inter si mobilitano per combattere la pandemia

NEWS SERIE A – Nobili gesti di Roma e Inter per cercare di contrastare la pandemia del coronavirus. La Roma ed il suo Presidente James Pallotta hanno donato, complessivamente, 100mila euro per la raccolta fondi dell’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani‘ nella Capitale, struttura che sta combattendo in prima linea contro il coronavirus. La somma raccolta sarà utilizzata per acquistare attrezzature cliniche per migliorare l’assistenza ai pazienti contagiati.

Questo il messaggio di Pallotta: “Nello sport amiamo gli eroi, ma oggi i veri eroi sono dottori e infermieri che lavorano giorno e notte per salvare le vite. Supportiamoli”. Anche l’Inter del giovane Presidente cinese Steven Zhang si è mobilitata donando al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ben 300mila mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del CoVid_19 nel nostro Paese.

Questo il commento di Zhang: "Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l'Italia nella lotta contro l'emergenza. Speriamo che l'esperienza di successo della Cina nel contrastare il coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia".

