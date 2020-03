Coronavirus – Napoli: tre giocatori in coda al supermercato per la spesa

NEWS NAPOLI – Il Coronavirus sta cambiando le abitudini di vita di tutti i cittadini italiani. Ieri sera tardi (erano le ore 23:00 circa), sono rimasti coinvolti in questo caos anche tre giocatori del Napoli di Gennaro Gattuso.

I calciatori in questione erano Fernando Llorente, José Maria Callejon e David Ospina. Tutti i tre sono stati ripresi e fotografati mentre erano in fila al supermercato per fare la spesa.

Dopo le nuove misure di emergenza emanate dal Governo, tante persone sono andate a far scorte di cibo al supermercato uscendo in tarda serata.

I tre giocatori del Napoli, abituati a fare la spesa nelle ore notturne per maggiore privacy, si sono quindi imbattuti in lunghe code. A riportare la notizia è Sport Mediaset.

Sempre in casa Napoli, la società ha deciso di prendere delle misure di prevenzione per limitare la possibile diffusione del virus. Per saperne di più continua a leggere >>

