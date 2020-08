Coronavirus – Altro calciatore di Serie A positivo: è Bonifazi

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Nuovo positivo al Covid-19 tra i calciatori della Serie A: stavolta si tratta di Kevin Bonifazi della SPAL. Sale ancora il numeri dei contagiati tra i giocatori del nostro campionato. Questo il messaggio social di Bonifazi.

“Volevo comunicare a tutte le persone viste nell’ultimo periodo che, dopo aver fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19, quindi chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino”.

Uno scenario che non può lasciare indifferente Gianni Nanni, rappresentante dei medici della Serie A che, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha lanciato l’allarme: “Siamo preoccupati, inutile nasconderlo. Se i casi di positività dovessero aumentare ulteriormente, e costringere al rinvio dei ritiri di qualche squadra, lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe ipotesi molto concreta. Ci auguriamo che non avvenga”

Una raccomandazione ai calciatori: “A loro raccomandiamo, in questi ultimi giorni di vacanza, di tenere comportamenti responsabili. Mi rendo contro che non si può vietare ai giovani calciatori di fare le loro vacanze. Ci auguriamo però che siano prudenti e che rispettino tutte le indicazioni di cautela e prevenzione per evitare di contrarre il Covid-19″.

DONNARUMMA, LA CLAMOROSA INDISCREZIONE DALLA SPAGNA >>>