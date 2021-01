Clamoroso in Premier League: il Chelsea esonera Lampard | Calcio News

Chelsea, Lampard al passo d’addio. Chi al suo posto?

ULTIME NOTIZIE CALCIO NEWS – Clamorosa notizia data, in questi minuti, dal ‘Daily Telegraph‘. Il Chelsea di Roman Abramović avrebbe deciso di esonerare dall’incarico di manager della Prima Squadra Frank Lampard.

Secondo Matt Law, corrispondente del ‘DT‘ per la squadra londinese, l’ufficialità dell’esonero di Lampard, ex grande stella del centrocampo dei ‘Blues‘ da calciatore, dovrebbe arrivare nella giornata odierna.

La notizia, che sta avendo una grande eco in Inghilterra, sta ottenendo con il passare dei minuti sempre più conferme anche presso altre fonti. Si avvicina, pertanto, la fine dell’esperienza di Lampard sulla panchina della squadra londinese.

In questa edizione della Premier League, finora, il Chelsea è 9° in classifica, con 29 punti, a 5 punti di distanza dalla zona Champions League, dopo aver speso fior di milioni di sterline sul mercato per assicurarsi Edouard Mendy, Ben Chilwell, Kai Havertz, Hakim Ziyech e Timo Werner.

Ma chi potrebbe sostituire Lampard alla guida dei 'Blues'? Si parla di uno tra Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel e Ralf Rangnick, corteggiato anche dall'Hertha Berlino. Sembrerebbe favorito il tedesco ex PSG e Borussia Dortmund, Tuchel, con un contratto fino al 30 giugno 2022.