Calciomercato Milan – In vista uno scambio con la Juventus? | News

Calciomercato Milan: un affare da ultimi giorni della sessione invernale

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan guida la classifica del campionato di Serie A con 43 punti. Ma la Juventus, che ha vinto gli ultimi nove Scudetti, è in rimonta. Al netto della partita da recuperare contro il Napoli, attualmente è quarta in graduatoria con 36 punti.

Un duello, quello tra Milan e Juventus, che, da sempre, affascina i tifosi e che, finalmente, si è riproposto in questa stagione dopo tanti anni bui per i rossoneri. Una sfida che, di recente, invece, si è spesso accesa sul mercato. Le due società, in più di un’occasione, hanno seguito gli stessi obiettivi.

Talvolta ha vinto il Milan, altre volte la Juventus. Ora, invece, secondo quanto riferito da ‘calciomercatonews.com‘, Milan e Juventus potrebbero addirittura studiare un’operazione di calciomercato. Adesso, nell’immediato, in questa ultima settimana della sessione invernale di trattative, per venire incontro alle reciproche esigenze.

Il Milan, infatti, dopo l’ingaggio di Mario Mandžukić (tra l’altro ex juventino), ha il settore offensivo pieno. Oltre al croato, c’è Zlatan Ibrahimović, poi ci sono Ante Rebić, Rafael Leão ed i giovani Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Considerando che il Milan, a conti fatti, gioca con un centravanti ed un attaccante largo a sinistra, uno degli elementi sopra citati potrebbe anche partire.

La Juventus sarebbe interessata, in particolare, a Rebić, calciatore che, nel 2020, ha segnato ben 12 gol per il Milan, laureandosi capocannoniere della squadra rossonera. Quest’anno, però, tra infortuni e CoVid, Rebić sta faticando a trovare continuità d’impiego e, di conseguenza, lo spunto sotto porta. Ai bianconeri un attaccante così duttile farebbe molto comodo e ben si integrerebbe con Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata e Paulo Dybala.

L’idea della ‘Vecchia Signora‘, dunque, sarebbe quella di prendere Rebić in prestito dal Milan, offrendo ai rossoneri, sempre in prestito, il difensore Merih Demiral. Classe 1998, il turco ex Sassuolo è chiuso, in bianconero, da Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini. Vorrebbe giocare di più ed un approdo al Milan, per lui, sarebbe un’ottima soluzione: il club rossonero lo cercava già nelle passate sessioni di calciomercato e, inoltre, al Milan ritroverebbe il suo grande amico Hakan Çalhanoğlu.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, in merito a questo possibile scambio, si tratta di una mera suggestione e nulla più. Non esiste una trattativa tra i club, né, tanto meno, la volontà del Milan di privarsi di un elemento ritenuto importante come Rebić. Anche se le vie del mercato, soprattutto negli ultimi minuti degli ultimi giorni di una sessione, come si sa, sono infinite.