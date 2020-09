Calcio, Piccinini torna in tv: farà parte del ‘Club’ di Sky Sport

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Sky Sport ha presentato il palinsesto per la prossima stagione. Tantissime novità per la ‘Pay tv’, che ha annunciato il grande ritorno in tv di Sandro Piccinini, noto telecronista sportivo che in passato ha lavorato per le reti Mediaset. Niente telecronache per lui in questa nuova avventura: il giornalista sportivo ha firmato un contratto di un anno, nel quale vestirà i panni di opinionista sportivo al ‘Club‘, noto programma della domenica sera condotto da Fabio Caressa.

