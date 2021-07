Adani lascia Sky: l’annuncio in diretta durante Inghilterra-Danimarca

Daniele Adani, popolare commentatore per Sky, ha annunciato durante Inghilterra-Danimarca, semifinale degli Europei, l'addio alla piattaforma

Non è ancora dato sapere dove andrà Adani. Le probabilità che si accasi a DAZN sono altissime. Quest'ultimo, infatti, è diventato il principale fornitore delle partite di Serie A per le prossime stagioni. Non è comunque escluso un passaggio di Adani a Mediaset o Amazon, che farà il suo ingresso nel calcio. Milan, Tonali ha firmato: cifre e dettagli dell'operazione >>>