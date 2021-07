Calciomercato Milan – Tonali ha firmato: oggi sarà ufficiale e al raduno

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali è definitivamente rossonero. Il centrocampista ha firmato ieri per cinque anni

Daniele Triolo

Si è conclusa la vicenda di calciomercato che ha visto protagonista Sandro Tonali. Da ieri nuovamente del Milan al termine di una lunga e laboriosa trattativa con il Brescia di Massimo Cellino. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola.

Il Milan, nella passata estate di calciomercato, aveva preso Tonali in prestito oneroso per 10 milioni di euro: avrebbe dovuto riscattarlo, quindi, entro il 16 giugno scorso versando altri 25 milioni di euro alle 'Rondinelle' tra diritto di riscatto (15) e bonus (10). Vista la prima stagione in chiaroscuro del calciatore, il Diavolo ha chiesto a Cellino di rivedere le condizioni dell'affare al ribasso.

Di fatto, quindi, il Milan non ha riscattato Tonali in questo calciomercato, preferendo intavolare una trattativa ex novo con il club biancoblu. Al termine di lunghe trattative, è arrivata la fumata bianca. Il Milan, per trattenere il centrocampista lodigiano nel proprio organico, verserà soltanto altri 10 milioni di euro tra parte fissa (7) e bonus (3).

A questi, si aggiunge il cartellino di Giacomo Olzer, trequartista del Milan Primavera, valutato 3 milioni di euro. Sul ragazzo, molto promettente, i rossoneri hanno però mantenuto un diritto di riacquisto. Fondamentale, nella conclusione dell'operazione, anche la riduzione dello stipendio accettata dallo stesso Tonali. Il suo ingaggio è sceso da 1,6 a 1,2 milioni di euro netti a stagione.

Cosa non si fa pur di giocare in Champions League nella squadra del proprio cuore. Tonali, nel pomeriggio di ieri, ha firmato il contratto che lo vincola, questa volta a titolo definitivo, al Milan per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2026. L'ufficialità, però, arriverà oggi perché ieri non si è fatto in tempo a depositare tutta la documentazione presso gli uffici della Lega Serie A.

Il calciatore, ad ogni modo, oggi sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per il raduno dei rossoneri a Milanello, primo atto della stagione 2021-2022. Milan, le principali news di mercato di mercoledì 7 luglio >>>