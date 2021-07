Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, è la resa dei conti: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, centrocampista in scadenza di contratto nel 2022, è importante per i rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha tra le sue priorità il rinnovo di contratto di Franck Kessié. Dopo aver perso a parametro zero, infatti, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di perdere, tra dodici mesi, il 'Presidente' con la medesima modalità. Ovvero, dare l'addio ad una colonna della squadra senza incassare un solo euro per il suo cartellino.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, ha dato il suo via libera all'area tecnica del club, rappresentata dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara, per discutere il prolungamento del contratto di Kessié. Il quale, come noto, andrà in scadenza con la società meneghina tra meno di un anno, il 30 giugno 2022.

Da Elliott c'è anche l'ok ad avvicinarsi il più possibile alla cifra richiesta dall'ex atalantino per siglare il nuovo patto con il Diavolo. Kessié, che in questo periodo è impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale della Costa d'Avorio, vuole 6 milioni di euro netti a stagione: finora il numero 79 ha percepito 2,2 milioni di euro netti a all'anno. La proposta di Maldini e Massara, secondo il 'CorSera', è di poco inferiore: 5,5 milioni di euro netti a stagione.

La prossima settimana la dirigenza rossonera incontrerà George Atangana, procuratore di Kessié, con l'obiettivo di chiudere la pratica rinnovo. Sarà, questa, l'occasione per verificare se il Milan potrà davvero blindare Kessié in questo calciomercato, arrivando alla tanto sospirata firma. Oppure se, in attesa di ricche offerte dalla Premier League, l'agente del possente centrocampista africano prenderà ancora tempo sulla questione. Milan, le news più importanti di mercato di sabato 17 luglio >>>