Stella Rossa, Stankovic: “Milan? Siamo sfortunati. Rischiamo 2 assenze”

Stella Rossa-Milan, Stankovic rischia due forfait

L’ex centrocampista dell’Inter, oggi tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic ha parlato alla vigilia del match contro il Radonicki Nis di domani pomeriggio. Non è mancato un riferimento alla gara di giovedì prossimo contro il Milan di Stefano Pioli.

“Mentirei se dicessi che non penso al Milan, ma il prossimo avversario è più importante. Siamo stati sfortunati, perché Veljko Nikolić si è infortunato e non sappiamo se potremo contare su Diego Falcinelli visto che ha qualche problema fisico. Faremo di tutto per battere i prossimi avversari ed essere pronti per la partita contro il Milan”.

