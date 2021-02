Stella Rossa-Milan, Pioli si affida ai due croati Mandzukic e Rebic

Stella Rossa-Milan, Pioli schiera Mandzukic e Rebic

Questa sera è in programma Stella Rossa-Milan, gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli si affida a Mario Mandzukic e Ante Rebic. I rossoneri, dopo la sconfitta contro lo Spezia, vogliono ripartire da Belgrado.

Per Mandzukic sarà la prima volta da titolare con la maglia del Milan. L’ex Juventus aveva voglia di tornare in Europa e di tornare a giocare questo tipo di partite. Il suo passato internazionale è raccolto in queste cifre: 98 partite, 34 gol, 13 assist. Mario ha vinto la Champions League con il Bayern Monaco nel 2013. Nel 2017, invece, ha disputato anche una finale di Champions League contro il Real Madrid con la maglia della Juventus, segnando tra l’altro un bellissimo gol in rovesciata.

Rebic, invece, vuole dimostrare di essere tornato il giocatore decisivo della seconda parte della scorsa stagione. A causa di diversi problemi fisici, il croato in questa stagione non è ancora riuscito a rendere al meglio. Panchina per Zlatan Ibrahimovic, pronto ad entrare in caso di bisogno. A proposito di Zlatan, Amadeus svela: “Non tornerà a Milano. VAI ALLA NOTIZIA>>>