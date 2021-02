Stella Rossa-Milan, Ibrahimovic parla ai compagni: “E’ un vero peccato”

Stella Rossa-Milan, il rammarico di Ibrahimovic

Questa sera, alle 18:55, andrà in scena Stella Rossa-Milan. La gara è valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Tra i protagonisti, almeno inizialmente, non dovrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic, che partirà dalla panchina. In campo Mario Mandzukic, che per la prima volta sarà titolare con la maglia del Milan.

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, ha svelato un retroscena su Ibrahimovic che fa capire la grande personalità dello svedese. Nel sopralluogo di ieri al Marakana, infatti, guardando le tribune vuote dello stadio, Zlatan avrebbe detto a suoi compagni: “Peccato che non faranno entrare il pubblico, sarebbe stata una carica pazzesca“.

Ibrahimovic, dunque, concorda con Stefano Pioli, che nella giornata di ieri aveva detto in conferenza: "Siamo dispiaciuti perchè il calcio è fatto di passione. E' chiaro che il pubblico avrebbe caricato la Stella Rossa, ma anche noi. Mi dispiace che i tifosi non ci saranno domani sera".