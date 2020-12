Sparta Praga-Milan, Kotal: “Sono senza Ibra, ma hanno tanta qualità”

Sparta Praga-Milan, le parole di Kotal

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vaclav Kotal, allenatore dello Sparta Praga, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan in Europa League. Le dichiarazioni: “Ibra non ci sarà, ma hanno più varianti. Rebic, Maldini, Colombo… Vediamo, abbiamo guardato tutte le partite, ci siamo preparati perché i giocatori siano pronti. Sono primi in Serie A con cinque punti di vantaggio. Sono bravi, hanno una rosa ampia e di qualità. Poi ci sono giocatori come Ibrahimovic, Castillejo, Leao e così via. Sono calciatori di qualità. Faremo di tutto per creargli difficoltà”. Queste invece le parole di mister Stefano Pioli >>>