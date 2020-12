Sparta-Milan 0-1, Tatarusanu e Dalot nella Top 11 di Europa League

Sparta-Milan 0-1: bella gara in Europa League per Tatarusanu e Dalot

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Ciprian Tatarusanu e Diogo Dalot nella Top 11 settimanale di Europa League. Lo ha comunicato la UEFA. La bella prestazione offerta ieri sera in occasione di Sparta Praga-Milan 0-1 è valsa, dunque, l’inserimento nella formazione ideale per Tatarusanu e Dalot del Milan.

Questa la Top 11 scelta dalla UEFA in base alle gare di ieri in Europa League, schierata con il 4-4-2. In porta, come detto Ciprian Tatarusanu (Milan). In difesa, da destra a sinistra, Diogo Dalot (Milan), Jevhen Čeberko (LASK Linz), Joško Gvardiol (Dinamo Zagabria), Enric Saborit (Maccabi Tel Aviv).

A centrocampo, poi, sempre da destra a sinistra, ecco Lirim Kastrati (Dinamo Zagabria), Magnus Wolff Eikrem (Molde), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Leon Bailey (Bayer Leverkusen). In attacco, Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) e Joël Piroe (PSV Eindhoven). Calciomercato Milan: difesa, avanza Mohamed Simakan. Adesso c’è anche il prezzo >>>