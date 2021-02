Sorteggio ottavi di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Sorteggio Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Domani alle ore 13.00 il Milan e la Roma conosceranno i rispettivi avversari per gli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri hanno eliminato la Stella Rossa a fatica, frutto di due pareggi e il gol in più realizzato in trasferta all’andata che ha fatto la differenza. I giallorossi, al contrario, hanno battuto sia all’andata che al ritorno lo Sporting Braga. Il sorteggio sarà visibile in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Non ci saranno divisioni di fasce, ma l’unica condizione sarà quella che non potranno incontrarsi squadre della stessa nazione.

Di seguito tutte le squadre qualificate, con eliminazioni eccellenti come Leicester, Napoli, Leverkusen e PSV Eindhoven. Sorpresa Molde che ha eliminato l’Hoffenheim.

QUESTE LE NOSTRE PAGELLE DI MILAN-STELLA ROSSA>>>