Rennes-Milan, Pioli: “Abbiamo sofferto con tutti. Su Leao e Jovic …”

Le parole di Stefano Pioli nel post Rennes-Milan

“Dovevamo sfruttare tutti gli spazi avuti. Loro hanno giocato una grande partita, molto intensa. È stata una gara difficile, ma è una qualificazione importante che ci spronerà a migliorare. Io penso che la partita di sta sera abbia confermato che possiamo diventare pericolosi se ci lasciano spazi, dobbiamo concedere qualcosa in meno agli avversari però. Abbiamo sofferto con tutti, dobbiamo essere squadra sempre. Non credo di avere solo 11 titolari, si fanno sempre trovare tutti pronti. Adesso testa all’Atalanta, che ci ha sempre battuti e dobbiamo cambiare il trend. Noi vogliamo provarci, perché in campionato stavamo attraversando un momento positivo e dobbiamo guardare avanti, raggiungendo possibilmente la Juventus e in Europa League sarà difficile affrontare chiunque, ma chiunque – d’altro canto – avrà paura di affrontarci”.