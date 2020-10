Pioli, lo Sparta Praga è l’avversario europeo che ha affrontato più volte

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alle 18.55 di oggi il Milan giocherà, a San Siro, la sfida di Europa League contro i cechi dello Sparta Praga.

Mister Stefano Pioli sa bene che lo Sparta non è una squadra da sottovalutare, vista la tradizione che ha nelle coppe europee. Per il tecnico emiliano fra l’altro, questo sarà il quarto incrocio europeo con lo Sparta. La prima volta Pioli sedeva sulla panchina della Lazio e pareggiò in Republica Ceca, ma perse malamente 0-3 in casa. La seconda volta vinse per 2-1 quando allenava l’Inter nell’ultima gara del girone. Sulla panchina nerazzurra prese il posto di Frank De Boer.

