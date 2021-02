Milan-Stella Rossa, Leao unica punta: il portoghese ha sempre fatto bene

Milan-Stella Rossa: Leao punta centrale

Nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Milan e Stella Rossa, Rafael Leao verrà schierato titolare nel ruolo di punta centrale. Il portoghese ha già giocato più volte in quella posizione in stagione, sostituendo principalmente Ibrahimovic durante il suo infortunio. Il numero 17 ha sempre fornito ottime prestazione giocando da unica punta, siglando anche diverse reti in campionato contro Sassuolo, Benevento e Torino. L’ex Lille, che ha segnato un solo gol in sei presenze nella competizione europea, vorrà lasciare il segno e portare i rossoneri agli ottavi di finale. Non solo la gara di questa sera, ma anche il calciomercato: i rossoneri seguono un attaccante>>>