Milan-Stella Rossa, grande occasione per Leao da prima punta

Milan-Stella Rossa, Rafael Leao titolare

Grande occasione per Rafael Leao. L’attaccante portoghese sarà titolare nel ruolo di prima punta al posto di Zlatan Ibrahimovic e di Mario Mandzukic. Il croato, che ha già saltato il derby, deve ancora smaltire il problema muscolare degli ultimi giorni.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutti e 6 gol segnati da Rafael Leao in questa stagione sono stati realizzati quando lui ha giocato nel ruolo di prima punta. Pioli, dunque, si aspetta una grande prova questa sera contro la Stella Rossa, anche perchè il portoghese ha fatto qualche passo indietro nelle ultime uscite, così come tutta la squadra. Non solo campo, ma anche calciomercato: si segue un attaccante della Ligue 1>>>