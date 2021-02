Milan-Stella Rossa, la probabile formazione: le ultime da Milanello | News

Milan-Stella Rossa: le ultime di formazione

Stando a quanto riferito da SportMediaset, Stefano Pioli rivoluzionerà la difesa per la gara di domani tra Milan e Stella Rossa. L’unico sicuro del posto sarà Simon Kjaer, mentre il resto del reparto dovrebbe essere completo da Kalulu e Dalot sulle fasce, con Tomori che prenderebbe il posto di Romagnoli. Verso la conferma davanti la difesa Kessie e Tonali, in avanti sicuri del posto Castillejo, Rebic e Leao. Per il ruolo di trequartista, invece, ballottaggio serrato da Hakan Calhanoglu e Rade Krunic. Il Milan continua a lavorare dietro le quinte in vista del prossimo mercato. Rivoluzione in fascia: ecco chi può arrivare. Vai alla news > > >