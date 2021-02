Milan-Stella Rossa 1-1 al 90′: ottavi conquistati, ma che sofferenza! | Europa League News

Milan-Stella Rossa 1-1 al 90′: il racconto della partita

È terminato da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Stella Rossa, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Un match non esattamente da ricordare per i rossoneri, che conquistano a fatica gli Ottavi di Finale. Squadra di Stefano Pioli in vantaggio grazie al rigore di Franck Kessie, come al solito freddissimo dal dischetto. La Stella Rossa però non molla e trova il pareggio con un bel diagonale di Ben Nahouane. Secondo tempo con diversi cambi per Pioli, che manda in campo Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic per dare un segnale. Una prestazione un po’ diversa, ma troppo poco per urlare al miglioramento. La squadra di Stankovic sfiora il gol in un’occasione, spingendo anche nel finale nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Gobeljic. Poco Milan, ci vuole una scossa per il futuro.

