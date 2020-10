Milan-Sparta Praga, Leao: “Ecco cosa è cambiato dall’anno scorso”

Europa League, Milan-Sparta Praga: le parole di Leao

MILAN SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Al termine della sfida di San Siro tra Milan e Sparta Praga, Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Sul suo ruolo: “Quando il mister mi fa giocare io cerco di fare il mio meglio. Da punta posso fare più gol perché sono più vicino alla porta”.

Sul suo momento d’oro: “Sì, l’anno scorso ero in un paese nuovo e in un nuovo campionato, complicato per me. Ma ora sento la fiducia di allenatore e squadra e so di poter fare grandi cose”.

Paragone con Henry: “Sì, penso che ci assomiglio un po’ nel modo di correre”

Sui problemi dell’anno scorso: “Pioli mi fa vedere sempre dei video dove posso migliorare e fare la differenza per la squadra”.

Sull’ambiente: “C’è un clima ottimale, c’è fiducia e possiamo fare molto bene”.

