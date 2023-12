Milan, verso il sorteggio di Europa League: alla scoperta dello Sporting

(fonte: acmilan.com) Lunedì 18 dicembre, il Milan conoscerà chi - tra le sette possibili avversarie - affronterà nei playoff di UEFA Europa League . Uno spareggio che coinvolgerà sedici squadre in totale: otto formazioni che, come i rossoneri, hanno concluso al terzo posto il proprio girone di Champions League e altrettante classificatesi in seconda posizione nei rispettivi raggruppamenti di Europa League. L'andata è prevista per il 15 febbraio 2024, mentre il ritorno si disputerà il giorno 22 dello stesso mese. Prima però, avviciniamoci al sorteggio conoscendo meglio le nostre possibili avversarie .

SPORTING LISBONA (POR)

Una squadra in crescita, e che nelle ultime stagioni è riuscita anche a interrompere il dominio di Porto e Benfica in campionato. I Leões hanno ben figurato anche in campo europeo, fermandosi solamente ai Quarti di finale per mano della Juventus nell'annata appena trascorsa. I portoghesi hanno fermato l'Atalanta a Bergamo (1-1), ma il ko all'andata li ha costretti ad accontentarsi del secondo posto alle spalle della truppa di Gasperini. Presenza costante nella competizione, i biancoverdi di Amorim sono stati vicecampioni nel 2004/05. Hjulmand guida il centrocampo, ma l'attacco è il vero punto di forza: Gonçalves, Gyökeres, Edwards il giovane ed esplosivo tridente, a cui aggiungere l'ex Barcellona Trincão. Il precedente sorride ai rossoneri, vittoriosi nel doppio confronto della Semifinale di Coppa UEFA nel 2001/02: 2-0 a San Siro e 1-1 a Lisbona.