Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, nella giornata di domenica 17 dicembre, alle ore 12:30, il Milan tornerà in campo in Serie A per affrontare il Monza di Raffaele Palladino. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Jan-Carlo Simic e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah, mentre in attacco dovrebbero agire Samuel Chukwueze, Olivier Giroud e Rafael Leao.