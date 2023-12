“Conte al Milan? Sì, ma a condizione che…”: la rivelazione a sorpresa

Capuano: "Antonio Conte potrà arrivare al Milan se..."

"La prima risposta è Antonio Conte. Bisogna poi sedersi intorno a un tavolo e capire gli investimenti che vuole fare Cardinale. Conte è abituato ad allenare un certo tipo di club. Un anno e qualche mese dopo che Cardinale ha preso il Milan da Elliot, non abbiamo ancora la risposta di quello che lui vuole fare nel club. Serve quello che aveva messo nero su bianco Maldini. La domanda è Cardinale vuole fare la stessa strada? I soldi li ha spesi grazie alla cessione di un giocatore, però ad esempio se tu da anni hai un limite sulla prima punta, sei nell'ottica che per prendere il tuo 9 per i prossimi anni, devi mettere sul piatto 50-60 milioni di euro. Se l'idea è, un budget più basso, non ti fa fare il salto di qualità".