Milan, Tomori: “Mi sento milanista. All’intervallo contro il Newcastle…”

Sugli obiettivi stagionali: "A inizio stagione volevamo passare il girone di Champions, ora affronteremo l'Europa League con la consapevolezza di poter fare bene. A Newcastle abbiamo parlato nell'intervallo, ci siamo detti che dovevamo dare tutto e non c'era più niente da perdere. Nella ripresa è uscita una buona prestazione e ora dobbiamo portare questo spirito anche in campionato".

Su Milan-Monza: "Stiamo lavorando sul restare concentrati e focalizzati per 95 minuti, per l'intera partita. Ultimamente abbiamo perso un po' di punti e ora dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi più che guardare la classifica".

Sul suo rapporto col mondo Milan: "Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista". LEGGI ANCHE: Milan, c'è vita oltre Pulisic! Jovic e Chukwueze convincono. E il mercato...