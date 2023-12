Milan, c’è vita oltre Pulisic! Jovic e Chukwueze convincono. E il mercato…

Jovic e Chukwueze, parla Moncada

Geoffrey Moncada, nel post vittoria contro il Newcastle, a MilanTV ha parlato anche dei nuovi arrivati: «Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukwueze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi». Il Milan, per gennaio, comunque continua la sua ricerca per Guirassy dello Stoccarda.