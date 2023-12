Milan, verso il sorteggio di Europa League: alla scoperta dello Sparta Praga

(fonte: acmilan.com) Lunedì 18 dicembre, il Milan conoscerà chi - tra le sette possibili avversarie - affronterà nei playoff di UEFA Europa League . Uno spareggio che coinvolgerà sedici squadre in totale: otto formazioni che, come i rossoneri, hanno concluso al terzo posto il proprio girone di Champions League e altrettante classificatesi in seconda posizione nei rispettivi raggruppamenti di Europa League. L'andata è prevista per il 15 febbraio 2024, mentre il ritorno si disputerà il giorno 22 dello stesso mese. Prima però, avviciniamoci al sorteggio conoscendo meglio le nostre possibili avversarie .

SPARTA PRAGA (CZE)

La formazione di Mister Priske si è dimostrata fin qui solida e combattiva, soprattutto di fronte al pubblico di casa. La qualificazione è arrivata in extremis grazie al tris in casa del fanalino di coda Aris Limassol, ma è arrivata ai danni del più quotato Betis Siviglia, sconfitto 1-0 nel quinto turno. Milan e Sparta Praga si sono già affrontate otto volte tra tutte le competizioni, le più recenti proprio in Europa League nel 2020/21: 3-0 per la formazione di Pioli a San Siro con Díaz, Leão e Dalot, 0-1 a Praga firmato Hauge. I cechi comandano al momento il campionato nazionale davanti ai rivali dello Slavia, Haraslín - ex Parma e Sassuolo - il leader tecnico.