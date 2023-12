Biglietti Milan-Monza, ecco tutte le informazioni utili | Serie A News

Fase abbonati: dalle ore 15.00 di lunedì 27 novembre alle 23.59 di mercoledì 29 novembre, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di giovedì 30 novembre e fino a esaurimento posti.

FONDAZIONE MILAN — Fondazione Milan sarà il Match Charity Partner di Milan-Monza: per ciascun biglietto venduto, infatti, sarà devoluto 1€ alla raccolta fondi per sostenere la riqualificazione di un campo sportivo nel Municipio 9 di Milano, che sarà intitolato a Davide Astori e che diventerà un punto di riferimento per oltre 500 ragazzi. Anche il Museo Mondo Milan parteciperà attivamente all'iniziativa, destinando al progetto parte del ricavato dei biglietti venduti nella giornata di domenica 17 dicembre. Inoltre, ciascun tifoso che vorrà dare il proprio contributo alla raccolta fondi potrà farlo sul sito sostieni.fondazionemilan.org/pnm/.

PROMOZIONI — A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 29€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 ONLINE — Inoltre, sono acquistabili - sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899" - i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2023/24.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.